Peste 400 de persoane salvate de polițiștii de frontieră români în operațiunile FRONTEX din Mediterană

Publicat 12 iul. 2026, 14:22 Actualizat 12 iul. 2026, 14:25 Sursă Realitatea.Net

Echipajele Poliției de Frontieră Române care participă la operațiunea europeană „Italy 2026”, coordonată de Agenția FRONTEX, au salvat, de la începutul anului, 414 persoane aflate în pericol pe Marea Mediterană, inclusiv minori și femei însărcinate. Salvările au avut loc în cadrul a 14 misiuni de căutare și salvare desfășurate în sprijinul autorităților italiene.

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