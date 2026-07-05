Donald Trump blochează retragerea unor trupe americane din Europa. România, vizată de planul Pentagonului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 21:18

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a blocat un plan propus de secretarul Apărării, Pete Hegseth, care prevedea reducerea suplimentară a prezenței militare americane în Europa, inclusiv prin măsuri ce ar fi vizat și România.

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