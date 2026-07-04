Wimbledon 2026: Sorana Cîrstea părăsește competiția după un duel spectaculos cu Linda Noskova

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 20:36

Sorana Cîrstea și-a încheiat parcursul la ediția din acest an a turneului de la Wimbledon, după ce a fost învinsă în turul al treilea de jucătoarea din Cehia, Linda Noskova.

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