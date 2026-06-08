Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Cine câștigă din blocarea artificială a rafinăriei Petrotel de către Guvernul Bolojan?”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul Bolojan că menține blocată rafinăria Petrotel, în ciuda faptului că administrația americană a transmis Ministerului Energiei că redeschiderea rafinăriei de petrol nu va atrage sancțiuni cel puțin până în octombrie 2026.

„Guvernul Bolojan nu mai are nicio legătură cu România.

Pe data de 14 aprilie 2026, Bradley Smith, directorul OFAC (Biroul pentru Controlul Activelor Străine) din administrația americană îi confirmă ministrului Energiei, Bogdan Ivan, că România poate redeschide rafinăria Petrotel, deținută de Lukoil România, fără teamă de a fi supusă sancțiunilor americane. Excepția de la sancțiuni este valabilă până pe 29 octombrie 2026, cel puțin.

Au trecut două luni de la acea scrisoare și rafinăria Petrotel încă nu este pornită!

Guvernul ține artificial închisă o rafinărie care reprezintă 21% din capacitatea de rafinare a țițeiului din țară. În tot acest timp, anumite firme importă cantitatea de combustibili care s-ar fi putut produce la Petrotel, iar alte firme vând pe piața europeană uleiurile care s-ar fi putut exporta de la Petrotel.

Cine are interesul să țină închisă a treia rafinărie a țării, deși guvernul a numit consiliul de supraveghere al Lukoil și controlează tot ce se produce/vinde acolo, inclusiv cele 321 de benzinării ale companiei?

De ce ține închisă guvernul Bolojan rafinăria Petrotel de două luni? Pentru cine lucrează guvernul Bolojan?”, a declarat liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu.

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