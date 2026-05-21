Platforma X, sancționată în Australia cu aproximativ 400.000 de euro pentru nerespectarea regulilor privind protecția minorilor

Rețeaua socială X, deținută de Elon Musk, a fost obligată de un tribunal federal din Australia să plătească o amendă de aproximativ 400.000 de euro, în urma unor încălcări ale normelor privind protecția minorilor în mediul online.

Decizia vine după un proces care s-a desfășurat pe parcursul a trei ani și este legată de modul în care compania a răspuns solicitărilor autorităților australiene de reglementare.

În februarie 2023, instituția eSafety a cerut atunci rețelei Twitter (înainte de rebrandingul în X) să ofere detalii despre măsurile luate pentru combaterea conținutului care implică violență sexuală asupra minorilor.

După preluarea platformei de către Elon Musk și integrarea acesteia în compania X Corp, autoritățile au considerat că răspunsurile oferite au fost incomplete și insuficiente, ceea ce a dus la escaladarea conflictului juridic.

Conform legislației australiene, autoritatea de reglementare poate aplica sancțiuni financiare companiilor care nu furnizează informații detaliate privind protecția minorilor în mediul online, atunci când aceste date sunt solicitate oficial.

În octombrie 2024, o instanță federală a stabilit că platforma are obligația legală de a răspunde cererilor formulate de autoritatea de reglementare. Ulterior, judecătorii au decis aplicarea unei amenzi de 650.000 de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 400.000 de euro.