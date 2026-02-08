Portughezii, chemați la urne pentru a-și alege președintele

Liderii portughezi sfidează inundațiile

Portughezii sunt așteptați duminică să meargă la urne pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în ciuda problemelor provocate de furtunile devastoare din ultima vreme care au provocat inundații în multe zone din Peninsula Iberică, relatează Politico.

Peste 7.000 de persoane au fost evacuate în Spania și Portugalia de la începutul lunii februarie, iar cel puțin două persoane au murit în urma ploilor torențiale și inundațiilor care au lovit cele două țări.

Portugalia a declarat starea de urgență în 69 din cele 308 municipalități, iar liderul de extremă dreapta André Ventura, candidatul clasat pe locul al doilea în turul decisiv, a cerut amânarea scrutinului din cauza problemelor provocate de vremea rea.

Scrutinul va avea loc conform planificării, au anunțat autoritățile

Președintele în exercițiu, Marcelo Rebelo de Sousa, a insistat vineri că amânarea alegerilor la nivel național ar încălca legea, iar autoritatea electorală a declarat că votul va avea loc conform planului.

„Starea de urgență, alertele meteorologice sau situațiile nefavorabile generale nu constituie în sine un motiv suficient pentru a amâna votul într-un oraș sau o regiune”, au precizat reprezentanții autorității electorale.

Candidatul de stânga moderată António José Seguro, care a câștigat primul tur al alegerilor pe 18 ianuarie, a apreciat că o prezență scăzută la vot ar putea fi în avantajul lui Ventura.

„Oamenii îmi spun în continuu că am câștigat deja această cursă, dar nu este așa”, a declarat el vineri, adăugând că adversarul său are „multe motive să promoveze demobilizarea electorală a poporului portughez”.

Seguro a obținut 31% din voturi în scrutinul de luna trecută, în timp ce Ventura s-a clasat pe locul al doilea, cu 23,5%. Rezultatul relativ strâns a dus la al doilea tur de scrutin din ultimii patruzeci de ani în alegerile prezidențiale din Portugalia și a crescut miza pentru votul final, în care prezența la urne pare să fie crucială.