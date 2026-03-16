Prognoza meteo: Vreme mai caldă decât normalul perioadei în România

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei date, cu maxime de până la 17 grade în vest și nord-vest. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în regiunile extracarpatice și posibile precipitații slabe la altitudini mari în Carpații Meridionali, în timp ce în București vremea va fi în general frumoasă, cu o maximă de aproximativ 13 grade.

Astăzi, regimul termic va fi caracterizat de valori ușor mai ridicate decât cele specifice datei. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în regiunile extracarpatice. Trecător, ziua, în zona Carpaților Meridionali, la altitudini mari, vor fi posibile precipitații slabe mixte, iar noaptea, izolat va ploua slab în Banat și Crișana. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 9...10 grade pe litoral și 17 grade în regiunile vestice și nord-vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 și 5 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -8 grade. Dimineața și noaptea, pe spații mici, se va forma ceață.

În București, v remea va fi în general frumoasă, iar regimul termic caracterizat de valori ușor mai ridicate decât cele specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimă va fi de -1...2 grade.