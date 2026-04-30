Lovitură pentru industria păcănelelor: încă un oraș din România scoate jocurile de noroc din cartiere

Municipiul Brașov devine unul dintre orașele care impun restricții severe asupra industriei jocurilor de noroc, după ce consilierii locali au aprobat un nou regulament ce limitează drastic activitatea operatorilor.

Potrivit noilor reguli, sălile de jocuri nu vor mai putea funcționa în cartierele rezidențiale. Primarul George Scripcaru a explicat că măsurile au fost gândite astfel încât aceste activități să fie eliminate din zonele locuite.

„Ne-am dorit ca în cartiere să nu mai existe astfel de spații. Regulile sunt foarte stricte și bine analizate. Activitatea va mai fi permisă doar în condiții controlate, de exemplu în hoteluri de 4 sau 5 stele sau în centre comerciale mari, de peste 5.000 de metri pătrați”, a declarat edilul.

În practică, noile prevederi reduc considerabil numărul locațiilor unde pot funcționa jocurile de noroc, ceea ce a dus deja la închiderea mai multor săli.

Regulamentul introduce și restricții privind promovarea acestor activități, publicitatea fiind, de asemenea, interzisă în oraș.

Autoritățile locale susțin că măsurile răspund unor probleme semnalate de locuitori și urmăresc limitarea impactului social al jocurilor de noroc în comunitate.