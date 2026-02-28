Proiectul pentru montarea de lifturi la blocurile de patru etaje dinainte de 1990 merge mai departe. Când va fi votat în Senat

Opiniile și recomandările specialiștilor referitoare la proiectul de lege "Lift pentru Viață" au fost integrate, vineri, în actul normativ, în cadrul unei întâlniri de lucru desfășurate la Senat, a informat senatorul PSD Robert Cazanciuc.

Proiectul "Lift pentru Viață", destinat dotării cu lifturi a blocurilor de trei sau patru etaje construite înainte de 1990, inițiat de Robert Cazanciuc, a fost depus la Senat în decembrie 2025.



"M-am bucurat să văd cât de multă dedicare și determinare a fost din partea participanților - reprezentanți ai autorităților centrale sau locale, ai mediului academic sau ai corpurilor profesionale (ingineri topo, juriști, arhitecți, constructori și producători de ascensoare) - pentru a sprijini dezvoltarea și implementarea acestui proiect de anvergură. În cadrul discuțiilor de astăzi am analizat și integrat toate opiniile, recomandările și observațiile primite de la colaboratori în proiectul de lege aflat în dezbatere la Senat, armonizându-le cu amendamentele transmise de ministerele de resort implicate - Ministerul Dezvoltării, Ministerul Muncii, Ministerul Fondurilor Europene - pentru a consolida textul legii astfel încât aceasta să fie deplin funcțională, operațională și eficientă, fără a întâmpina pe parcursul derulării programului național diferite sincope", a scris vineri Cazanciuc pe pagina sa de Facebook.