PROTESTE de amploare în Harghita, față de măsurile de austeritate ale lui Bolojan

Oamenii cer ieșirea UDMR de la guvernare

Locuitorii din Harghita cer ieșirea UDMR de la guvernare în scandalul taxelor locale, iar oamenii semnează deja o petiție pentru reducerea impozitelor.

După protestele din Covasna, Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc, aproximativ 1.000 de oameni au ieșit în stradă din cauza prețurilor, taxelor și a impozitelor care au crescut în acest an și spun că nu mai fac față cheltuielilor tot mai mari. Între timp, liderul maghiarilor, Kelemen Hunor i-a cerut premierului Ilie Bolojan să revină asupra măsurilor sărăciei. Protestele față de reformele lui Bolojan continuă și în alte județe din țară.

Aproximativ 1.000 de persoane și-au arătat nemulțumirea față de toate taxele și impozitele cu care Guvernul Bolojan a lovit în plin românii de când a venit la putere. Reamintim că în ultimele zile au avut loc proteste și în Covasna, Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc.

Kelemen Hunor cere reducerea taxelor și impozitelor

Recent, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că, în privința unei reduceri a taxelor și impozitelor, autoritățile locale ar trebui să fie lăsate să decidă, în funcție de posibilități, în limitele stabilite, o reducere de până la 50% la impozitele pe care le-au aprobat în decembrie 2025.

"Ieri dimineața, înainte să ieșim noi public, am spus care este intenția noastră. Am mai vorbit odată și o să mă văd și personal cu premierul. Am spus o revenire, în sensul să fie lăsate autoritățile locale între limitele de jos și sus să dea în funcție de posibilități o reducere de până la 50% la impozitele pe care ei le-au aprobat în decembrie, fiindcă autoritățile locale decid. Asta era ideea. Și, din acest punct de vedere, eu cred că nimeni nu este absurd, se poate merge pe această variantă, mai ales că săptămâna trecută Guvernul a mai dat o ordonanță de urgență pentru cei din Deltă și din Munții Apuseni.

Și, până când bugetul este aprobat, unde trebuie introduse veniturile, se poate reveni la o astfel de decizie. Asta era solicitarea noastră, asta era propunerea noastră. În acest sens, am făcut noi propunerea, plus persoanele cu dizabilități, fiindcă acolo, într-adevăr, sunt lucruri grave. Aici e o chestiune de moralitate, nu neapărat o chestiune bugetară. Sigur, am văzut în aceste zile multe cifre. Ieri am primit câteva mesaje. Blocuri construite în anii "60, deci nu foarte recent, apartamente de 60 - 70 de metri pătrați, creșterea impozitului de 300 de ori, nu 70%, nu 80%, 300% - ceea ce este foarte, foarte mult. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că în politică trebuie să recunoști dacă ai greșit, nu este și nu poate fi considerat un semn de slăbiciune, ci un semn de maturitate și responsabilitate", a declarat Kelemen Hunor, la Parlament.