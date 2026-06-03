Realitatea PLUS, o nouă victorie în instanță. Curtea de Apel București a anulat decizia CNA de a întrerupe emisia pentru trei ore

Articol scris de Scris de Ionuț Nichita

Sursă: realitatea.net

Realitatea PLUS a obținut o nouă victorie în instanță. Curtea de Apel București a anulat, miercuri, decizia CNA de a întrerupe emisia Televiziunii Poporului pentru trei ore, în data de 4 iunie 2026, în intervalul 18:00–21:00. Este pentru prima dată când instanța dă câștig de cauză unei instituții media și invalidează o decizie de întrerupere a emisiei.

”Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA din data de 27.05.2026, prin care s-a stabilit în sarcina reclamantei PHG MEDIA INVEST S.R.L., pentru postul Realitatea Plus, „obligaţia de a difuza, în data de 04.06.2026, în intervalul orar 18:00-21:00, timp de 3 ore, numai textul deciziei de sancţionare”. Executorie. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 03.06.2026, ora 16:00”, se arată în decizia judecătorilor publicată pe portalul instanțelor de judecată.

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