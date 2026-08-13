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Actualitate· 2 min citire
Scandal printre dinamoviști! Derby-ul cu FCSB se mută la Cluj, iar fanii s-au împărțit în două tabere
FCSB - Dinamo
Decizia ca derby-ul dintre Dinamo și FCSB să se dispute pe Cluj Arena a împărțit suporterii dinamoviști în două tabere. Pentru unii, mutarea reprezintă o soluție bună în condițiile în care Arena Națională nu poate găzdui partida, în timp ce alții consideră că fanii care și-au cumpărat abonamente au fost dezavantajați.
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