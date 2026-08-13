LOTO 13 august 2026: Numerele câștigătoare și premiile puse în joc la tragerile de joi

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 18:52

Joi, 13 august 2026, au loc noi trageri LOTO, iar jucătorii au șansa de a câștiga premii consistente la principalele jocuri organizate de Loteria Română.

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