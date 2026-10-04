Șofer băut și altul cu permisul suspendat, depistați în trafic în Harghita

Doi șoferi au fost depistați în trafic în Harghita. Unul consumase alcool, iar celălalt conducea deși avea permisul suspendat.
Doi șoferi au fost depistați de polițiști în timp ce încălcau legislația rutieră, în județul Harghita. Unul dintre conducătorii auto se afla sub influența alcoolului, iar celălalt conducea deși avea dreptul de a șofa suspendat. În ambele cazuri, polițiștii au întocmit actele necesare pentru continuarea cercetărilor.
Polițiștii din județul Harghita au depistat, sâmbătă, 3 octombrie, doi conducători auto care au încălcat normele privind circulația pe drumurile publice.
Cele două cazuri au fost constatate în cadrul acțiunilor desfășurate de polițiști pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze ale accidentelor rutiere.
Șofer depistat la volan după ce consumase alcool
În urma verificărilor efectuate în trafic, polițiștii au identificat un conducător auto care se afla sub influența băuturilor alcoolice.
Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat prezența alcoolului în aerul expirat. Conducătorul auto a fost ulterior condus la o unitate medicală, pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei.
În acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a situației juridice a șoferului.
Un alt șofer conducea cu permisul suspendat
În aceeași zi, oamenii legii au depistat un alt conducător auto care se afla la volan, deși avea dreptul de a conduce suspendat.
În urma verificării în bazele de date, polițiștii au constatat că măsura suspendării era în vigoare.
Și în acest caz au fost demarate cercetările, urmând să fie stabilite toate circumstanțele în care bărbatul a ajuns să conducă pe drumurile publice.
Polițiștii continuă controalele în trafic
Cele două cazuri fac parte din acțiunile desfășurate de polițiștii din Harghita pentru creșterea siguranței rutiere și pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau fără a avea dreptul legal de a conduce.
Conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul în perioada în care dreptul de a conduce este suspendat pot atrage răspundere penală, în funcție de situația concretă și de rezultatele cercetărilor.
Polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să nu se urce la volan după consumul de alcool.