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Tragedie cumplită în Brăila: doi soți spulberați de o remorcă desprinsă din mers

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 18:17

Doi soți și-au pierdut viața luni, pe o șosea din județul Brăila, după un accident extrem de grav petrecut pe Drumul Național 22, în apropierea comunei Movila Miresii.

Potrivit informațiilor din anchetă, remorca unui camion condus de un șofer bulgar în vârstă de 58 de ani s-ar fi desprins în timpul mersului. Aceasta a pătruns pe sensul opus de circulație și a lovit în plin un autoturism.

La volanul mașinii se afla o femeie de 61 de ani, care nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire în urma impactului. În vehicul se afla și soțul acesteia, în vârstă de 66 de ani, care a murit de asemenea.

Șoferul camionului a fost testat, rezultatele indicând că nu se afla sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ancheta continuă pentru a stabili exact cauzele tehnice ale desprinderii remorcii.

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