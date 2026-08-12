Unde se va vedea eclipsa totală de Soare de miercuri

O eclipsă totală de Soare va fi vizibilă miercuri din Europa de Vest continentală, pentru prima dată din 1999, umbra Lunii traversând nordul Siberiei, Oceanul Arctic şi estul Groenlandei, înainte de a trece peste vestul Islandei şi de a ajunge în nordul Spaniei, atingând pentru scurt timp şi nord-estul Portugaliei, înainte de a se încheia la apusul soarelui deasupra coastei mediteraneene a Spaniei şi a Insulelor Baleare, relatează Reuters.
Momentul de maxim al eclipsei totale va avea loc deasupra Atlanticului de Nord, la vest de Islanda.
La Reykjavík, faza totală va fi vizibilă la ora 17:48, ora locală (18:48 ora României), în timp ce unele zone din nordul Spaniei, inclusiv Coruña şi Bilbao, vor intra în faza totală cu puţin înainte de apusul soarelui, începând în jurul orei 20:28, ora locală (21:28 ora României), în nord-vestul Spaniei.
Madridul şi Barcelona vor observa o eclipsă parţială, la fel ca cea mai mare parte a restului Europei.
În afara benzii înguste de totalitate, o eclipsă solară parţială va fi vizibilă în mare parte a emisferei nordice. Observatorii din cea mai mare parte a Europei, inclusiv din Regatul Unit, Irlanda, Franţa şi Italia, vor vedea Luna acoperind o porţiune semnificativă a Soarelui înainte de apus.
Africa de Nord-Vest va fi, de asemenea, martoră la o eclipsă parţială profundă. În America de Nord, eclipsa va fi parţial vizibilă din nordul şi estul Canadei, din Alaska şi din nordul Statelor Unite.
Pe toată durata eclipsei sunt necesari ochelari speciali pentru observarea Soarelui, deoarece privirea directă către Soare rămâne periculoasă.
Unde se vede eclipsa în România
Potrivit Observatorului Astronomic din Bucureşti, în România, acoperirea maximă a Soarelui se va produce în nord-vestul ţării, fiind de aproximativ 34% pentru oraşul Carei şi localităţile învecinate. Eclipsa începe în jurul orei 20:20 şi are maximul în preajma momentului de apus al Soarelui. Fenomenul va dura o perioadă scurtă de timp, maxim 26 de minute pentru oraşul Carei. Cu cât acoperirea Soarelui va fi mai mică, cu atât fenomenul va dura mai puţin.