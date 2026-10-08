Avertisment pentru pensionari. Viitorul pensiilor din România, pus sub presiune: ce spune economistul Christian Năsulea
Avertisment pentru pensionarii din România
Avertisment pentru pensionari: ce se întâmplă cu pensiile din România. Analiza lui Christian Năsulea
Sistemul public de pensii din România se confruntă cu o problemă care ar putea deveni tot mai dificil de gestionat în următorii ani. Numărul pensionarilor este în creștere, în timp ce populația activă care contribuie la bugetul public de pensii nu ține pasul cu această evoluție. Economistul Christian Năsulea atrage atenția că actualul model de finanțare este vulnerabil în fața schimbărilor demografice și susține că Pilonul II de pensii private ar trebui să aibă un rol mai important.
Problemele sistemului public de pensii nu țin doar de valoarea pensiilor plătite astăzi, ci și de capacitatea statului de a susține aceste cheltuieli în viitor. Scăderea natalității, emigrația și îmbătrânirea populației modifică raportul dintre numărul persoanelor care muncesc și cel al pensionarilor.
Viitorul pensiilor, amenințat de schimbările demografice
Una dintre cele mai mari provocări pentru sistemul public de pensii este evoluția demografică a României.
Modelul actual, bazat în principal pe contribuțiile persoanelor care lucrează în prezent, presupune existența unui număr suficient de angajați pentru finanțarea pensiilor celor aflați la vârsta retragerii din activitate.
Problema apare atunci când numărul contribuabililor scade, iar numărul pensionarilor crește.
Christian Năsulea susține că România se apropie de o perioadă în care această presiune va deveni mult mai puternică. Potrivit analizei prezentate de economist, sistemul public de pensii nu reușește să acumuleze resurse care să producă randamente pentru viitor, ci funcționează în principal prin redistribuirea contribuțiilor colectate de la angajații actuali către pensionarii actuali.
Mai puțini angajați, mai mulți pensionari
Dezechilibrul demografic reprezintă una dintre problemele structurale ale sistemului.
În România, generațiile numeroase născute în anumite perioade vor ajunge treptat la vârsta pensionării, în timp ce generațiile mai tinere sunt mai reduse numeric.
La această situație se adaugă migrația forței de muncă. Românii care pleacă să lucreze în străinătate nu mai contribuie, în aceeași formă, la sistemul public de pensii din România, ceea ce reduce baza de contribuabili.
În același timp, speranța de viață și durata perioadei în care oamenii beneficiază de pensie reprezintă factori importanți pentru sustenabilitatea sistemului.
Sistemul public de pensii are nevoie de tot mai mulți bani
Pe măsură ce numărul beneficiarilor crește în raport cu numărul contribuabililor, presiunea asupra bugetului de stat devine mai mare.
Atunci când contribuțiile colectate nu sunt suficiente pentru plata tuturor pensiilor, diferența trebuie acoperită din alte resurse bugetare.
Aceasta este una dintre vulnerabilitățile majore ale sistemului bazat pe principiul „pay as you go”: banii colectați de la angajații actuali sunt utilizați pentru plata pensiilor actuale, fără ca acele contribuții să fie, în ansamblu, investite pentru a genera randamente care să finanțeze pensiile viitoare.
Christian Năsulea a explicat anterior că problema ar putea deveni mult mai serioasă odată cu ieșirea la pensie a generațiilor numeroase. Estimările prezentate de acesta indică o posibilă creștere puternică a necesarului de finanțare al sistemului în următorii ani.
Ce soluție propune economistul Christian Năsulea
Una dintre soluțiile susținute de Christian Năsulea este creșterea treptată a rolului Pilonului II de pensii private.
Ideea este ca o parte mai importantă din contribuțiile obligatorii să fie direcționată către fondurile de pensii administrate privat, unde banii sunt investiți și pot genera randamente pe termen lung.
În acest scenariu, pensia oferită ulterior de sistemul public ar putea avea o pondere mai mică, însă presiunea asupra bugetului de stat ar fi redusă, iar veniturile pensionarilor ar putea fi completate de economiile acumulate în Pilonul II.
Economistul consideră că această abordare ar putea ajuta la diminuarea presiunii exercitate asupra Pilonului I.
Pilonul II ar putea deveni tot mai important pentru viitoarele pensii
Pilonul II funcționează diferit față de sistemul public.
În cazul Pilonului I, contribuțiile colectate sunt utilizate în principal pentru plata pensiilor actuale. În cazul Pilonului II, banii sunt acumulați în conturile participanților și investiți de administratorii fondurilor.
Astfel, pentru o persoană care contribuie timp de mai multe decenii, acumularea și randamentele obținute în această perioadă pot avea un impact semnificativ asupra venitului disponibil la pensionare.
Tocmai din acest motiv, Christian Năsulea consideră că dezvoltarea Pilonului II poate reprezenta una dintre soluțiile pentru problema structurală cu care se confruntă sistemul românesc de pensii.
Pensia privată, o plasă de siguranță pentru viitor
Un sistem bazat pe mai multe surse de venit la pensionare poate reduce dependența exclusivă de bugetul public.
În acest scenariu, viitorul pensionar ar putea avea venituri provenite din pensia publică și din economiile acumulate în sistemul privat.
Pentru actualii angajați, această perspectivă face ca Pilonul II să devină un element important în planificarea financiară pe termen lung.
Ar putea crește vârsta de pensionare?
O altă consecință posibilă a presiunilor asupra sistemului este dezbaterea privind vârsta de pensionare.
Dacă numărul persoanelor active scade, iar durata perioadei de pensionare crește, statul se poate confrunta cu o presiune suplimentară asupra bugetului.
Christian Năsulea a atras atenția că majorarea vârstei de pensionare este o variantă care nu poate fi exclusă în condițiile în care sistemul public devine tot mai greu de susținut. În analiza sa, problema este legată în primul rând de dezechilibrul dintre numărul contribuabililor și cel al beneficiarilor.
Totuși, o asemenea măsură este una sensibilă din punct de vedere social și economic. Orice modificare a vârstei de pensionare trebuie analizată inclusiv prin prisma speranței de viață, a stării de sănătate a populației și a diferențelor dintre categoriile profesionale.
Ce se întâmplă dacă sistemul nu este reformat
Lipsa unor reforme pe termen lung ar putea însemna o presiune tot mai mare asupra bugetului public.
Pe măsură ce crește numărul pensionarilor și scade proporția populației active, statul ar putea fi nevoit să aloce sume suplimentare pentru plata pensiilor.
Într-un asemenea scenariu, resursele disponibile pentru alte domenii — investiții, sănătate, educație sau infrastructură — ar putea fi afectate.
Problema nu este, așadar, doar una legată de pensiile individuale. Este o problemă care privește echilibrul finanțelor publice pe termen lung.
România se confruntă cu o problemă demografică majoră
Scăderea populației active este una dintre cele mai importante provocări pentru viitorul sistemului de pensii.
Mai puțini copii înseamnă, peste câteva decenii, mai puțini adulți care vor intra pe piața muncii. În același timp, generațiile numeroase ajung la vârsta pensionării.
Acest decalaj poate deveni dificil de compensat prin simpla creștere a taxelor sau a contribuțiilor sociale.
De aceea, discuția despre pensii trebuie să includă nu doar nivelul pensiilor actuale, ci și modul în care sunt finanțate pensiile viitoare.
Ce înseamnă toate acestea pentru actualii pensionari
Pentru persoanele care sunt deja pensionate, problema sustenabilității sistemului public nu înseamnă automat că pensiile vor dispărea sau că vor exista schimbări imediate.
Avertismentul economistului vizează în principal capacitatea sistemului de a face față presiunilor care se vor acumula în anii următori.
Pensia publică reprezintă în continuare principala sursă de venit pentru milioane de români, ceea ce face ca orice reformă să fie atent urmărită de pensionari.
Ce ar trebui să facă cei care încă lucrează
Pentru persoanele aflate în activitate, problema sustenabilității Pilonului I arată cât de importantă este existența unor surse suplimentare de venit pentru perioada pensionării.
Contribuția la Pilonul II este una dintre aceste surse, iar economisirea și investițiile pe termen lung pot reprezenta alte instrumente.
Cu cât perioada de acumulare este mai lungă, cu atât efectul contribuțiilor și al randamentelor compuse poate deveni mai important.
Pensia de stat nu ar trebui să fie singura sursă de venit la bătrânețe
Mesajul central al economistului Christian Năsulea este legat de necesitatea unei schimbări structurale.
România nu se poate baza la nesfârșit pe ideea că numărul contribuabililor va fi suficient pentru a finanța numărul tot mai mare de pensionari.
O soluție ar putea fi consolidarea sistemului de pensii private și creșterea ponderii economisirii pentru pensie.
În opinia lui Năsulea, Pilonul II poate juca un rol important tocmai pentru că banii acumulați sunt investiți și pot produce randamente, spre deosebire de mecanismul clasic al Pilonului I.
Concluzie: viitorul pensiilor depinde de reformele de astăzi
Sistemul public de pensii din România se află în fața unei provocări care nu poate fi rezolvată doar prin majorări sau indexări periodice.
Schimbările demografice, emigrația și reducerea populației active pun presiune pe mecanismul prin care contribuțiile actualilor angajați finanțează pensiile actualilor beneficiari.
Christian Năsulea avertizează că problema va deveni tot mai dificilă dacă nu sunt luate măsuri pentru consolidarea sistemului pe termen lung.
Una dintre soluțiile propuse este dezvoltarea Pilonului II și transferarea treptată a unei părți mai importante din contribuții către pensiile private. În acest fel, viitorii pensionari ar putea avea o sursă suplimentară de venit, iar presiunea asupra bugetului public ar putea fi redusă.
Pentru românii care încă lucrează, mesajul este unul important: planificarea financiară pentru pensionare devine tot mai relevantă, iar pensia de stat ar putea să nu fie suficientă, singură, pentru menținerea nivelului de trai de după retragerea din activitate.
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News