Bugetul ajunge în Parlament: aleșii decid cum se împart banii țării

Parlamentul începe dezbaterile pe proiectul de buget pentru acest an și decide oficial cum se împart banii țării. Aleșii pot depune amendamente până la ora 13:00, iar apoi proiectul ajunge în comisii. Consiliul Economic și Social a desființat proiectul și atrage atenția că munca la negru poate crește, indicatorii prevăzuți în document nu sunt realiști, iar românii ar putea plăti prin taxe și impozite mai mari. Și Consiliul Fiscal a atras atenția că sunt necesare măsuri pentru a reduce datoria publică.

Până la ora 13:00 pot fi depuse amendamentele la proiectul de buget în Parlament, iar după centralizare vor începe dezbaterile în comisiile de specialitate. Principala responsabilă este Comisia pentru Buget-Finanțe, însă și celelalte comisii vor organiza audieri pe marginea proiectului.

Bugetul ajunge în Parlament cu o întârziere considerabilă, în condițiile în care ar fi trebuit adoptat încă de anul trecut. Consiliul Economic și Social avertizează că documentul este construit pe estimări nerealiste: Guvernul mizează pe un deficit de 6,2% și o inflație de cel mult 6,5%, deși datele actuale ale INS arată o rată a inflației de peste 9%, cu șanse reduse de a coborî la nivelul prognozat până la finalul anului.

CES atrage atenția și asupra riscului creșterii muncii la negru, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al unui venit minim care rămâne mult sub valoarea coșului minim de consum. În aceste condiții, tot mai mulți angajați ar putea fi tentați să accepte activități nedeclarate pentru a-și suplimenta veniturile.

La rândul său, Consiliul Fiscal subliniază necesitatea continuării consolidării fiscale și a reducerii cheltuielilor statului, avertizând – în linie cu agențiile de rating – că România riscă o retrogradare în anii următori dacă nu sunt luate măsuri ferme pentru diminuarea datoriei publice.

Dezbaterile din comisii sunt programate până miercuri, iar votul final asupra bugetului ar urma să fie dat joi, în plenul reunit al celor două Camere.