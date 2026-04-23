Ziua Porţilor Deschise la BNR

Banca Naţională a României organizează joi şi vineri Ziua Porţilor Deschise. În cele două zile vor avea loc tururi ghidate de aproximativ 30 de minute, fără programare prealabilă, în intervalul orar 11-19.

Se vor organiza grupuri de maximum 20 de persoane iar ultima oră de intrare este 18:00.

Pe parcursul vizitelor, publicul va avea acces în cele mai spectaculoase spaţii ale Palatului Vechi al BNR, din strada Lipscani nr, 25, inclusiv în sala Consiliului de Administraţie şi cabinetul istoric al Guvernatorului BNR, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei.

Cei interesaţi vor afla şi informaţii inedite despre istoria băncii şi vor putea admira cele mai importante obiecte expuse în cadrul Muzeului BNR.

Banca Centrală precizează că evenimentul are loc şi la mai multe sucursale şi agenţii BNR din ţară.

Ediţia actuală a Porţilor Deschise marchează împlinirea a 146 de ani de la înfiinţarea Băncii Naţionale.