Economie· 2 min citire

Cel mai mare restanțier la întreținere din România: „Suma pe care o datorează este undeva la câteva milioane de euro”

Primăria Capitalei

Primăria Capitalei

Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 iul. 2026, 21:12

Primăria Municipiului București ar fi cel mai mare restanțier la plata întreținerii din România, acuză Radu Opaina, fondatorul Federației Asociațiilor de Proprietari din România. Potrivit acestuia, municipalitatea deține mii de apartamente în blocuri din Capitală și ar avea datorii de ordinul milioanelor de euro către asociațiile de proprietari.

PMB, acuzată de datorii de milioane de euro la întreținere

„Cel mai mare restanțier la întreținere din România și din istoria României este Primăria Municipiului București, care este proprietarul a mii de apartamente în blocurile de locuințe ale noastre, ale tuturor. Iar suma pe care o datorează asociațiilor de proprietari este undeva la câteva milioane de euro”, a afirmat Radu Opaina, într-o postare publicată pe TikTok.

Fondatorul Federației Asociațiilor de Proprietari din România le-a transmis bucureștenilor să verifice dacă în imobilele în care locuiesc există apartamente deținute de Primăria Capitalei și dacă obligațiile de plată aferente acestora au fost achitate.

„Vă spun treaba asta să știți. Poate vă aflați într-una dintre situațiile din blocurile în care acest proprietar, Primăria Capitalei, nu își achită obligațiile”, a spus Opaina.

Ciucu: „Nu a existat o săptămână în care să nu explodeze o bombă bugetară”

Declarațiile vin în contextul în care primarul general Ciprian Ciucu a vorbit recent despre dificultățile financiare ale municipalității.

Edilul a susținut că, de la preluarea mandatului, nu a existat nicio săptămână în care „să nu explodeze o bombă bugetară” și a avertizat că sunt necesare reforme suplimentare pentru ca Primăria Capitalei să își poată menține echilibrul financiar.

PMB nu a transmis, deocamdată, un punct de vedere public privind acuzațiile formulate de Radu Opaina.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Radu Opainafacturi curent restantefacturi restante

Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe