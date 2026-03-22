Diaspora, cel mai mare investitor al României. Românii din străinătate finanțează țara mai mult decât străinii
Banii trimiși acasă de românii plecați în străinătate sunt mai mulți decât sumele pe care companiile străine le investesc în România, în afaceri sau fabrici. Doar anul trecut, românii plecați au trimis aproape 7 miliarde de euro în țară. Asta în timp ce străinii au investit în România doar 5,6 miliarde de euro.
În total, în ultimii ani, suma depășește 60 de miliarde de euro. Asta în condițiile în care aproximativ 5,7 milioane de români trăiesc în străinătate.
Chiar dacă au plecat, aceștia continuă să susțină economia țării, trimițând constant bani familiilor rămase acasă. Practic, diaspora a devenit unul dintre cei mai importanți investitori ai României.
Citește și:
- 11:44 - Veste proastă pentru 2 milioane de români. Creșterea salariului minim de la 1 iulie înseamnă doar 4 lei în plus pe zi!
- 09:29 - Scandal la Bruxelles: România, „certată” de comisarii europeni pentru că produce prea mult! Exporturile românești care sperie Europa VIDEO
- 17:52 - Ministrul Muncii, despre fenomenul lucrătorilor străini: Motivul pentru care românii sunt înlocuiți de cei din afara UE
- 15:37 - Pâinea, următorul aliment de pe lista scumpirilor. Majorarea prețurilor carburanților declanșează scumpiri în lanț
