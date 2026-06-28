Eşec la prima licitaţie pentru şantierul naval Mangalia. Nu s-a înscris niciun investitor

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 07:32

Prima licitaţie pentru şantierul naval din Mangalia a înregistrat zero interes din partea potenţialilor investitori. Nu s-a prezentat nici Rheinmetall, companie despre care autorităţile române au susţinut în mod repetat că va construi la şantier patru nave finanţate prin programul SAFE.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre șantierul Navallicitatiemangalia