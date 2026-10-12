Impozit majorat cu 100% pentru construcțiile fără autorizație. Ce trebuie să știe proprietarii cu balcoane închise

Publicat 12 oct. 2026, 08:13 Sursă realitatea.net

Construcțiile fără autorizație ar putea atrage un impozit majorat cu 100%. Află ce trebuie să verifice proprietarii care și-au închis balconul.

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