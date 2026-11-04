Înmatriculările de mașini din România s-au prăbușit! Scădere de aproape 20% în doar trei luni
Înmatriculări de mașini
Înmatriculările de autoturisme au scăzut cu 19,8% în România, în trimestrul III din 2026. INS anunță un declin de 26,4% la mașinile noi.
Piața auto din România traversează o perioadă dificilă. Numărul înmatriculărilor noi de autoturisme a înregistrat o scădere de aproape 20% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Situația este și mai îngrijorătoare în cazul mașinilor noi, unde declinul a depășit 26%.
În timp ce românii au înmatriculat mai puține autoturisme, segmentul motocicletelor și mopedelor a înregistrat o evoluție pozitivă. Statisticile oficiale oferă și o imagine asupra parcului auto din România, inclusiv în ceea ce privește vechimea mașinilor și numărul vehiculelor electrice aflate în circulație.
Înmatriculările de autoturisme au scăzut cu 19,8% în România
Potrivit datelor publicate de INS, în perioada iulie-septembrie 2026 au fost înregistrate 114.529 de înmatriculări noi de autoturisme, față de 142.807 în trimestrul al treilea din 2025.
Diferența de peste 28.000 de unități indică un recul de 19,8% într-un singur trimestru, semnalând o reducere importantă a activității pe piața auto din România.
Scăderea este și mai accentuată în cazul autoturismelor noi. În trimestrul al treilea din acest an au fost înmatriculate 32.360 de mașini noi, comparativ cu 43.949 în aceeași perioadă din 2025. Astfel, segmentul a înregistrat o diminuare de 26,4%.
Autoturismele noi au reprezentat doar 28,3% din totalul înmatriculărilor noi de mașini, cu 2,5 puncte procentuale mai puțin decât în perioada similară a anului precedent.
La nivelul tuturor vehiculelor destinate transportului de pasageri, numărul înmatriculărilor noi a coborât de la 153.084 la 125.351 de unități, ceea ce înseamnă o scădere de 18,1%.
Motocicletele și mopedele, singura categorie importantă pe creștere
În timp ce piața autoturismelor a înregistrat un declin semnificativ, înmatriculările de mopede și motociclete au evoluat în sens contrar.
Conform statisticilor INS, în trimestrul al treilea din 2026 au fost înregistrate 10.204 mopede și motociclete, față de 9.292 în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea a fost de 9,8%.
Tendința pozitivă se observă și în cazul vehiculelor noi din această categorie. Numărul lor a ajuns la 6.218 unități, în creștere cu 20,4% față de trimestrul al treilea din 2025.
În schimb, înmatriculările de autobuze și microbuze au avut o evoluție negativă. Numărul acestora s-a redus cu 37,3%, până la 618 unități. Pentru vehiculele noi din această categorie, scăderea a fost chiar mai mare, de 44,7%.
Nici transportul de mărfuri nu a fost ocolit de tendința descendentă. Înmatriculările noi de vehicule comerciale au ajuns la 29.442 de unități, față de 31.048 în perioada similară din 2025, ceea ce reprezintă o reducere de 5,2%.
Ce mașini circulă pe drumurile din România. Situația normelor Euro
Datele publicate de Institutul Național de Statistică oferă și o imagine asupra structurii parcului auto din România, în funcție de standardele europene de emisii.
La sfârșitul lunii septembrie 2026, 67,5% dintre vehiculele rutiere analizate erau încadrate în normele Euro 4, Euro 5 sau Euro 6. În același timp, 9,2% dintre vehicule erau încadrate în categoria Non-Euro.
În cazul autoturismelor, cele mai numeroase sunt cele care respectă norma Euro 4. Acestea însumau 2.805.913 unități, reprezentând 31,3% din total.
Pe următoarele poziții se aflau:
2.047.351 de autoturisme Euro 6;
1.526.682 de autoturisme Euro 5;
757.310 autoturisme Non-Euro.
Statistica arată că mașinile mai vechi continuă să ocupe un loc important în parcul auto național, în ciuda creșterii numărului de vehicule mai puțin poluante.
Câte mașini electrice sunt înmatriculate în România
Un alt indicator important prezentat de INS este numărul vehiculelor electrice aflate în circulație.
La finalul trimestrului al treilea din 2026, România avea 85.270 de vehicule rutiere electrice înmatriculate, luând în calcul toate categoriile analizate.
Cele mai multe erau autoturisme, respectiv 72.952 de unități. În evidențele statistice figurau și 4.880 de mopede și motociclete electrice, precum și 3.843 de autobuze și microbuze electrice.
În cazul transportului public, vehiculele electrice reprezentau 6,4% din totalul autobuzelor și microbuzelor înmatriculate în România.
Datele arată că electrificarea parcului auto continuă, însă ponderea mașinilor electrice rămâne redusă în raport cu totalul autoturismelor aflate în circulație.
De unde provin datele oficiale privind înmatriculările auto
INS precizează că înmatriculările noi includ atât vehiculele noi, inclusiv cele achiziționate în leasing, cât și autoturismele second-hand aduse din străinătate și înmatriculate pentru prima dată în România.
Nu sunt incluse reînmatriculările rezultate în urma schimbării proprietarului, atunci când un autovehicul este vândut unei alte persoane.
Datele referitoare la vehiculele aflate în circulație sunt provizorii și au ca sursă informațiile furnizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), instituție aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
Prin urmare, statisticile pentru trimestrul al treilea din 2026 indică o contracție importantă a înmatriculărilor auto din România, în special pe segmentul autoturismelor noi.
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News