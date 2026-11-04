Ana Maria Păcuraru, avertisment pentru București după primele rezultate parțiale din SUA: „Alianța noastră nu e cu un președinte, e cu America!”

Publicat 4 nov. 2026, 07:38 Actualizat 4 nov. 2026, 07:56

Democrații dau o lovitură importantă republicanilor lui Donald Trump în alegerile din Statele Unite, după ce au câștigat mandate-cheie în Senat și au preluat funcții de guvernator în state conduse anterior de republicani. Primele rezultate ale scrutinului din 3 noiembrie 2026 arată o schimbare a raportului de forțe de la Washington, în timp ce președintele american amenință că va bloca inițiativele adversarilor politici dacă aceștia vor prelua controlul Congresului.

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