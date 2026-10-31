Politica· 1 min citire

„Arhitectura Puterii” - Dezvăluiri explozive! Cine ar fi controlat jocurile din justiție. Se pregătește debarcarea lui Ilie Bolojan?

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Realitatea de Harghita
Scris de Realitatea de Harghita Publicat: 31 oct. 2026, 08:46

Elena Udrea face dezvăluiri despre presiunile din sistem și mecanismele din spatele puterii, în timp ce Ion Cristoiu analizează viitorul politic al premierului Ilie Bolojan. Cine trage sforile și ce scenarii se pregătesc în culisele politicii? Aflați duminică, de la ora 19:00, la „Arhitectura Puterii”, la Realitatea PLUS.

Secrete explozive din culisele puterii! Cine a comandat arestări? Cine apasă butoanele în justiție? Și cum sunt eliminați adversarii incomozi?

Dezvăluiri incendiare despre mecanismele statului paralel și oamenii care ar fi controlat sistemul!

Și o profeție politică devastatoare! Se pregătește debarcarea lui Ilie Bolojan?

Ion Cristoiu și Elena Udrea, față în față cu marile întrebări despre putere și politică!

Sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 19:00, „Arhitectura puterii”, exclusiv la Realitatea PLUS - Televiziunea poporului.

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