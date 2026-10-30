Vremea se schimbă radical la final de octombrie! Unde vin ploile și unde sunt așteptate ninsori

Prognoza meteo pentru 30 octombrie: ploi în sud și sud-vest, precipitații mixte la munte și temperaturi maxime între 11 și 18 grade.
Ultima zi a lunii octombrie aduce vreme predominant închisă în România, cu ploi în mai multe zone și temperaturi care se mențin, în general, apropiate de cele din zilele precedente. Meteorologii anunță precipitații mai ales în sud-vestul și sudul țării, dar și în zonele montane. La altitudini mari, ploile pot fi însoțite de lapoviță și ninsoare.
Cum va fi vremea în România pe 30 octombrie
Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi în general noros în cea mai mare parte a țării. În cursul zilei, ploile vor apărea pe suprafețe restrânse, în special în sud-vest, sud și la munte.
Situația se va schimba în timpul nopții, când precipitațiile se vor extinde în cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei. Ploi locale sunt posibile și în Transilvania, în timp ce în celelalte regiuni acestea vor fi izolate.
În zonele montane înalte sunt prognozate precipitații mixte, ceea ce înseamnă că, în funcție de altitudine și de temperatură, pot apărea atât ploi, cât și lapoviță sau ninsoare.
Cantitățile de apă estimate se vor situa, în general, între 2 și 6 litri pe metru pătrat. În zona deluroasă din sudul țării, pe arii restrânse, se pot acumula peste 10 litri pe metru pătrat.
Ce temperaturi se vor înregistra în ultima zi din octombrie
Valorile termice vor rămâne comparabile cu cele din intervalul anterior în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 18 grade Celsius, iar minimele nocturne se vor situa între 4 și 10 grade.
Vântul va sufla slab și moderat, însă în regiunile estice sunt posibile intensificări temporare, cu rafale care pot ajunge la 40–50 km/h.
Pe alocuri, în special în zonele unde condițiile atmosferice favorizează acest fenomen, se poate forma ceață.
Prognoza meteo pentru București
În Capitală, vremea va fi în general închisă, iar norii vor persista pe parcursul zilei. Ploile slabe sunt așteptate mai ales în cursul serii și al nopții.
Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 13 grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 8 și 9 grade. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată.
Cum începe luna noiembrie. Meteorologii anunță o răcire a vremii
Schimbarea vremii va deveni mai evidentă după încheierea lunii octombrie. Prognoza pentru perioada următoare indică o tendință de scădere a temperaturilor în mai multe regiuni ale țării.
În sud și centru sunt așteptate noi perioade cu precipitații, iar la munte vor fi condiții pentru lapoviță și ninsoare. În zonele montane, temperaturile nocturne vor coborî treptat sub pragul de îngheț.
În Transilvania, valorile minime ar putea ajunge, în prima parte a lunii noiembrie, la medii cuprinse între -2 și 0 grade Celsius. La munte, în nopțile cele mai reci, media temperaturilor minime poate coborî spre -5 grade.
Astfel, finalul lunii octombrie aduce o vreme schimbătoare, cu nori și ploi în mai multe regiuni, în timp ce primele zile din noiembrie vor marca o răcire treptată a vremii.