Guvernul elimină taxa de 25 de lei pe coletele din afara UE, dar rămân taxele europene

Publicat 29 oct. 2026, 17:40 Actualizat 29 oct. 2026, 18:04 Sursă b1

Guvernul urmează să elimine taxa de 25 de lei aplicată coletelor din afara UE, odată cu intrarea în vigoare a noilor taxe europene de procesare și vamale.

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