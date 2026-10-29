Atac cibernetic major în Republica Moldova: datele a sute de mii de persoane, vizate de hackeri

Un atac cibernetic asupra sistemelor guvernamentale din Republica Moldova a vizat datele a circa un milion de persoane. Autoritățile investighează incidentul.
Republica Moldova se confruntă cu un atac cibernetic de amploare asupra sistemelor informatice guvernamentale. Potrivit informațiilor preliminare, aproximativ un milion de numere de identificare personală au fost vizate de tentative de accesare și extragere neautorizată a datelor, iar în circa 750.000 de cazuri au fost extrase seturi de informații personale.
Incidentul s-a produs în perioada 19–23 octombrie și a determinat autoritățile de la Chișinău să intensifice măsurile de securitate informatică. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat o reuniune a Consiliului Național de Securitate pentru analizarea situației.
Ce date personale au fost vizate în atacul cibernetic
Informațiile vizate de atacatori includ date de identificare, precum numele și data nașterii, dar și informații referitoare la statutul de asigurat, date medicale și anumite informații financiare, inclusiv coduri IBAN.
Autoritățile precizează că estimările actuale indică extragerea unor seturi de date asociate cu aproximativ 750.000 de identificatori personali. Acest lucru nu înseamnă însă că toate informațiile fiecărei persoane vizate au fost compromise.
Incidentul a ridicat semne de întrebare cu privire la nivelul de protecție a serviciilor publice digitale și la vulnerabilitățile sistemelor informatice ale statului.
Autoritățile investighează posibila implicare a unor actori străini
Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat că există indicii privind o posibilă campanie cibernetică mai amplă, în care ar putea fi implicați actori statali străini. Până în prezent, nu au fost indicate oficial țările suspectate.
În urma incidentului, conducerea Agenției pentru Guvernare Electronică a fost demisă, iar instituției i s-a solicitat să acorde prioritate consolidării securității serviciilor digitale.
Autoritățile continuă verificările pentru a stabili amploarea atacului, vulnerabilitățile exploatate și eventualele responsabilități.
Măsuri pentru securizarea sistemelor guvernamentale
Instituțiile responsabile de infrastructura digitală și securitatea cibernetică lucrează pentru remedierea problemelor identificate și pentru prevenirea unor noi accesări neautorizate.
Serviciile publice digitale afectate sunt verificate și repuse treptat în funcțiune, după aplicarea măsurilor de securitate necesare.
Reuniunea Consiliului Național de Securitate, convocată de Maia Sandu, urmează să analizeze implicațiile atacului și măsurile necesare pentru protejarea datelor cetățenilor și a infrastructurii informatice a statului.
Atacul cibernetic readuce în prim-plan importanța securității digitale, în contextul în care instituțiile publice gestionează volume tot mai mari de date personale și informații sensibile.