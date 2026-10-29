Cine este Vasilica-Valentina Robu, noua șefă a Casei de Pensii. Ce salariu avea și ce venituri obținea din consiliile de administrație
Vasilica-Valentina Robu
Vasilica-Valentina Robu a fost numită la conducerea Casei Naționale de Pensii pentru cinci ani. Ce salariu și ce venituri suplimentare figura în declarațiile din 2024?
Casa Națională de Pensii Publice are o nouă conducere. Vasilica-Valentina Robu a fost numită în funcția de președinte al instituției, cu rang de secretar de stat, pentru un mandat de cinci ani. Decizia vine după demisia fostului președinte, Nicolae Giugea.
Anterior, Vasilica-Valentina Robu a ocupat funcția de secretar general al Casei Naționale de Pensii Publice. Declarațiile de avere și de interese aferente anului 2024 oferă informații despre veniturile sale salariale și despre sumele obținute din participarea la trei consilii de administrație.
Vasilica-Valentina Robu, numită pentru cinci ani la conducerea Casei Naționale de Pensii
Numirea Vasilicăi-Valentina Robu a fost oficializată prin Decizia nr. 413/2026, publicată în Monitorul Oficial din 28 octombrie 2026.
Potrivit actului oficial, aceasta preia atât funcția de președinte al Casei Naționale de Pensii Publice, cât și conducerea Consiliului de administrație al instituției. Mandatul este stabilit pentru o perioadă de cinci ani.
Robu a lucrat anterior în cadrul instituției, unde a ocupat postul de secretar general. Schimbarea de conducere are loc după plecarea lui Nicolae Giugea, care și-a dat demisia din funcție.
Ce salariu avea noua șefă a Casei de Pensii
Potrivit declarației de avere din 2024, Vasilica-Valentina Robu a raportat venituri salariale nete de aproximativ 12.000 de lei pe lună pentru activitatea desfășurată la Casa Națională de Pensii Publice.
Această sumă reprezintă venitul declarat pentru perioada respectivă și nu trebuie confundată automat cu salariul aferent noii funcții de președinte.
Pe lângă veniturile salariale, documentele publice indică și participarea sa la trei consilii de administrație, două dintre acestea fiind asociate cu venituri suplimentare în anul 2024.
Trei consilii de administrație și venituri suplimentare
Declarația de interese aferentă anului 2024 arată că Vasilica-Valentina Robu a făcut parte din consiliile de administrație ale următoarelor entități:
Institutul pentru Metale Neferoase și Rare – venit declarat de 16.973 de lei în 2024.
Institutul de Cercetări Electrotehnice „Remus Răduleț” – venit declarat de 14.196 de lei în 2024.
Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă – fără venituri declarate pentru această poziție.
Cele două poziții remunerate au generat venituri cumulate de 31.169 de lei în anul respectiv, echivalentul unei medii de aproximativ 2.597 de lei pe lună.
Raportate la venitul salarial lunar menționat în declarația de avere, aceste sume ridicau veniturile medii lunare cumulate la aproximativ 14.600 de lei, înainte de a lua în calcul eventuale diferențe de perioadă sau de tratament fiscal. Calculul este orientativ și combină venitul salarial lunar declarat cu media lunară a veniturilor anuale din consiliile de administrație.
Ce proprietăți figurează în declarația de avere
Documentele patrimoniale menționează și bunuri imobiliare deținute de Vasilica-Valentina Robu împreună cu soțul său.
În județul Vaslui este declarat un teren intravilan de 800 de metri pătrați, achiziționat în 2008, în coproprietate, fiecare dintre soți deținând o cotă de 50%. Tot în acest județ este menționată o locuință de 150 de metri pătrați, construită în 2014.
În declarație apare și o casă de 100 de metri pătrați în Panciu, județul Vrancea, dobândită în 1998 prin contract de vânzare-cumpărare și declarată în proprietatea soțului, Bogdan-Ciprian Robu.
La capitolul bunuri mobile este menționat un autoturism Volkswagen, fabricat în 2015.
Ce credite bancare sunt menționate în documente
Declarația de avere include și trei împrumuturi contractate de la UniCredit Bank.
Primul este un credit în valoare de 100.000 de euro, contractat în 2011, cu scadența în 2036. Celelalte două împrumuturi sunt în lei: unul de 90.000 de lei, contractat în 2021, cu scadența în 2026, și un altul de 90.000 de lei, contractat în 2022, cu scadența în 2027.
Aceste informații reflectă situația prezentată în documentul patrimonial și nu indică, în lipsa unor date actualizate, soldurile curente ale creditelor.
Ce pensie încasa soțul noii șefe a Casei de Pensii
În aceeași declarație de avere este menționat și venitul soțului, Bogdan-Ciprian Robu, provenit dintr-o pensie de serviciu acordată de Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne.
Suma declarată pentru ultimul an fiscal încheiat a fost de 93.600 de lei, echivalentul a 7.800 de lei pe lună.
Venitul este distinct de salariul și de veniturile suplimentare declarate de Vasilica-Valentina Robu.
Ce urmează pentru Casa Națională de Pensii Publice
Odată cu numirea noului președinte, Casa Națională de Pensii Publice intră într-o nouă etapă de conducere, mandatul fiind stabilit pentru cinci ani.
Instituția are un rol esențial în administrarea sistemului public de pensii, inclusiv în aplicarea legislației și în gestionarea drepturilor beneficiarilor.
Datele privind veniturile și patrimoniul prezentate în acest articol provin din declarațiile publice aferente anului 2024. Acestea oferă un reper asupra situației financiare declarate anterior numirii, fără a stabili automat nivelul veniturilor actuale din noua funcție.
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News