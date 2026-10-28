Protecția Consumatorului Harghita a aplicat amenzi de 1,06 milioane de lei în primul semestru din 2026

CJPC Harghita a desfășurat 214 acțiuni de control în primele șase luni ale anului 2026, aplicând 189 de amenzi și 132 de avertismente. Valoarea totală a sancțiunilor financiare a ajuns la 1,06 milioane de lei.
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Harghita a înregistrat un număr de 222 de reclamații din partea consumatorilor în perioada ianuarie-iunie 2026. Potrivit raportului transmis Instituției Prefectului – Județul Harghita, activitatea de control s-a concentrat pe aplicarea legislației în vigoare și pe protejarea intereselor economice ale cetățenilor.
Din totalul acțiunilor de control, 88 au vizat produse alimentare, 67 servicii nealimentare, 44 produse nealimentare, 10 unități de alimentație publică și cinci produse sau servicii financiare. În aceeași perioadă, s-au desfășurat 22 de tematici naționale de control elaborate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).
În urma verificărilor, au fost prelevate nouă probe de produse suspectate că ar fi neconforme. Analizele de laborator au confirmat neconformitatea a șase dintre ele. Valoarea mărfurilor comunitare neconforme oprite definitiv a fost de 18.158 de lei, iar valoarea celor oprite temporar, până la remedierea deficiențelor, a atins 11.568 de lei. Raportul menționează că produsele periculoase au fost distruse, deși tabelul statistic indică zero procese-verbale de distrugere.
Soluționarea reclamațiilor și încasările la buget
Din cele 222 de reclamații înregistrate, 66 au fost închise prin rezolvare amiabilă, iar 49 au fost considerate întemeiate și soluționate pozitiv. Alte 83 de sesizări au fost concluzionate ca neîntemeiate, 13 au fost redirecționate, șapte clasate, iar patru au fost declarate nesoluționabile. Cele mai multe reclamații au vizat prestarea de servicii (122), urmate de produsele nealimentare (69) și cele alimentare (14). Nu s-au înregistrat reclamații nesoluționate cu termenul depășit.
Vărsămintele la bugetul statului din cadrul CJPC Harghita au ajuns la 198.250 de lei până la 30 iunie 2026. Diferența față de valoarea totală a amenzilor aplicate se datorează posibilității operatorilor economici de a achita jumătate din intervalul de aplicare a sancțiunii, conform OUG nr. 2/2001.
Din cele 189 de amenzi impuse, 172 au fost achitate în termenul legal, reprezentând 91% din total. Pentru celelalte 17 amenzi neachitate, a fost inițiată procedura de executare silită.
Deficit de personal și scăderea activității
Activitatea de control a fost realizată cu un număr mediu de 0,67 comisari. Conform organigramei, CJPC Harghita are 12 posturi de comisar, dintre care unul este ocupat, iar 11 sunt vacante. Organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor poziții este suspendată.
Numărul acțiunilor de control a scăzut cu 13,7% față de aceeași perioadă din 2025, de la 248 la 214. Reclamațiile înregistrate au înregistrat o reducere semnificativă, de 43,3%, ajungând de la 392 în 2025 la 222 în 2026. În 2025, comisariatul a preluat 204 reclamații din alte județe, iar în 2026 nu au mai fost redistribuite sesizări externe, în contextul deficitului de personal.
Indicatorii raportați indică o medie de 2,64 procese-verbale pe comisar pe zi și o valoare a amenzilor aplicate de 13.075 de lei pe comisar pe zi. Operatorii economici la care au fost constatate deficiențe au fost consiliați pentru prevenirea repetării abaterilor.