Protecția Consumatorului Harghita a aplicat amenzi de 1,06 milioane de lei în primul semestru din 2026

Publicat 28 oct. 2026, 09:18 Actualizat 28 oct. 2026, 09:20 Sursă Ziar Harghita

CJPC Harghita a desfășurat 214 acțiuni de control în primele șase luni ale anului 2026, aplicând 189 de amenzi și 132 de avertismente. Valoarea totală a sancțiunilor financiare a ajuns la 1,06 milioane de lei.

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