2 cutremure în România, în doar câteva ore! Ce magnitudini au avut seismele din Vrancea

Publicat 27 oct. 2026, 08:26 Sursă realitatea.net

Două cutremure s-au produs în Vrancea pe 27 octombrie, la un interval de aproape patru ore. Seismele au avut magnitudini de 2,3 și 3,1.

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