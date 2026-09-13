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Economie· 1 min citire
Prețuri record la pompă. Cât vor costa carburanții de săptămâna viitoare, când expiră reducerea de 25% a accizei
Publicat13 sept. 2026, 15:34
Actualizat13 sept. 2026, 15:41
SursăRealitatea PLUS
Prețuri record la pompă, iar șoferii se pregătesc pentru o nouă lovitură la buzunar. Benzina se apropie de 10 lei pe litru, asta în timp ce motorina a ajuns la un nivel istoric. De marți expiră reducerea de 25% a accizei, iar odată cu eliminarea măsurilor de sprijin, motorina ar putea depăși 11 lei pe litru. Cu toate detaliile vine jurnalistul Realitatea Plus Cristina Tănasă.
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