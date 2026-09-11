Petrișor Peiu avertizează: „E cea mai gravă criză economică de când suntem în UE”

România riscă să intre într-o perioadă economică extrem de dificilă, avertizează Petrișor Peiu, care susține că țara se confruntă cu una dintre cele mai grave situații economice de la aderarea la Uniunea Europeană.
Petrișor Peiu critică guvernele conduse de Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan și afirmă că România a ajuns „bolnavul economic al Europei”.
Potrivit lui Peiu, cel mai periculos scenariu pentru o economie occidentală este stagflația, combinația dintre stagnare sau recesiune și o inflație ridicată.
„Cel mai rău tip de criză care i se poate întâmpla unei țări de tip occidental astăzi este stagflația, adică să nu ai nici creștere economică și nici stabilitate a prețurilor. Sau, cu alte cuvinte, să ai și recesiune sau stagnare și inflație foarte mare. Această boală este foarte greu de combătut când se instaurează și nu poate fi ușor înlăturată”, a declarat Petrișor Peiu.
„Mai bine o cădere rapidă decât să te stingi zi de zi”
Petrișor Peiu compară situația actuală cu criza economică din 2009-2010 și spune că o corecție economică rapidă, urmată de revenire, ar fi de preferat unei degradări lente și prelungite.
„Este de evitat o astfel de situație. Preferabil ar fi să avem o criză ca în 2009-2010, în care a fost un vârf, o cădere rapidă, după care a urmat revenirea, decât să avem o scădere treptată, atât de dureroasă. E ca și cum te-ai stinge zi de zi”, a afirmat acesta.
În opinia sa, soluția politică ar fi organizarea de alegeri anticipate.
„Eu cred că soluția onestă, corectă, este organizarea de alegeri anticipate”, a declarat Peiu, susținând că decizia este posibilă și depinde de voința politică.
Dian Popescu: „În economie veți vedea dezastrul pe care l-a făcut Ilie Bolojan”
Și expertul în energie Dian Popescu lansează un avertisment sever cu privire la evoluția economiei românești. Acesta consideră corectă analiza făcută de Petrișor Peiu și afirmă că efectele politicilor actuale se vor vedea în următoarele luni.
„Declarațiile și analiza lui Petrișor Peiu sunt o analiză perfectă, corectă. Petrișor este un profesionist în domeniul ăsta, face analize foarte serioase, pentru că și studiază aceste analize. Ia toate datele de la Eurostat, datele de la INS, și ce a spus până acum a spus corect”, a declarat Dian Popescu.
Expertul în energie susține că România se confruntă deja cu probleme majore pe piața energiei și avertizează asupra efectelor acestora asupra economiei și populației.
„În economie veți vedea dezastrul pe care l-a făcut Ilie Bolojan peste șase luni, opt luni de zile. Cred că nu vă dați seama că de câteva luni încoace avem cel mai mare preț al energiei electrice din Europa, un preț care nu poate fi oprit în acest moment, nejustificat, pentru că puțină lume înțelege că noi suntem cel mai mare producător de gaze din Europa”, a afirmat Dian Popescu.
Avertisment privind resursele și companiile de stat
Dian Popescu susține că dificultățile economice s-ar putea transfera tot mai mult asupra populației și avertizează că România ar putea ajunge să își vândă resursele și companiile de stat.
„De la economie se va duce spre economia populației. Vom ajunge să vindem tot ce mai avem, și resurse, și companii de stat care cât de cât sunt profitabile, dar datoria pe care au acumulat-o este atât de mare încât următorul pas va fi preluarea banilor de la populație și inclusiv a proprietăților populației. Ăsta este un plan”, a declarat expertul în energie.
Declarațiile celor doi vin pe fondul dezbaterilor privind evoluția economiei românești, nivelul inflației, costurile energiei și impactul măsurilor fiscale asupra populației și companiilor.
Peiu susține, de asemenea, că un alt semnal de alarmă îl reprezintă situația companiei Dacia și avertismentul privind investițiile. În opinia sa, astfel de semnale arată presiunea tot mai mare asupra mediului de afaceri și necesitatea unor schimbări în politica economică.