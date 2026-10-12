Studiu: 42% dintre români economisesc pe termen lung

Publicat 12 oct. 2026, 13:02 Sursă spotmedia

Potrivit unui studiu realizat de cercetători academici, doar 42% dintre românii din populația generală economisesc pentru obiective pe termen lung. La participanții programului Banometru, această proporție este de 66%.

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