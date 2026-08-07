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Economie· 1 min citire
Tarifele pentru rovinietă și sistemul TollRo se aplică de la 1 octombrie 2026. Ce se schimbă pentru șoferi și transportatori
CNAIR anunță calendarul noii tarifări rutiere
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că aplicarea tarifelor pentru rovinietă și a sistemului TollRo va începe la 1 octombrie 2026.
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