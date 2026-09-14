Datoria SUA trece de 40.000 de miliarde de dolari. Washingtonul riscă să se împrumute pentru plata dobânzilor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 sept. 2026, 15:08

Statele Unite se apropie de un punct critic în privința finanțelor publice, după ce datoria guvernamentală a depășit 40.000 de miliarde de dolari, iar costurile cu dobânzile au crescut puternic.

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