Topul pensionarilor săraci, în România. Moldova este „lider”. Câți români sunt obligați să „se descurce” cu 1.300 de lei pe lună

Pensia în România este, de 36 de ani, sinonimă cu sărăcia extremă. La nivelul lunii mai 2026, aproape un milion de bătrâni sunt obligați să subziste cu 1.300 de lei pe lună, cât este indemnizația lună de pensie. Statul mai adaugă la aceasă sumă un ajutor cuprins între 360 si puțin peste 500 de lei. Cei mai ulți români cu pensia minimă sunt înregistrați în județele Iași, Botoșani și Olt.
Numărul total al românilor care beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari a ajuns, în luna mai 2026, la un total de 882.177 de persoane. Datele centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) indică o creștere discretă, cu 606 persoane mai multe față de luna precedentă.
Dintre aceștia, marea majoritate — adică 844.184 de persoane — sunt pensionari proveniți din sistemul public de stat, în timp ce restul de 37.993 de beneficiari sunt pensionari care au activat în fostul sistem de pensii al agricultorilor.
Sistemul public: Unde se plătesc cele mai mari diferențe și unde sunt cei mai mulți beneficiari
În ceea ce privește pensionarii din sistemul public, statul a suportat de la buget o valoare medie a indemnizației de 538 de lei pentru a le aduce veniturile la pragul minim garantat. Această completare financiară a variat semnificativ la nivel regional, județele cu cele mai mari valori medii înregistrate fiind:
Maramureș: 631 lei
Hunedoara: 603 lei
Cluj: 596 lei
Prahova: 594 lei
Bistrița-Năsăud: 593 lei
Dacă ne uităm la distribuția geografică, Capitala conduce în topul zonelor cu cei mai mulți asistați, înregistrând 40.159 de beneficiari în București. Topul este completat de județele Suceava (35.821), Iași (32.030), Dolj (30.250), Maramureș (28.900) și Prahova (28.206).
Situația pensionarilor agricultori: Sprijin mediu de 362 de lei
Pentru pensionarii proveniți din sectorul agricol, indemnizația socială medie plătită de la bugetul de stat a fost ceva mai mică, situându-se la valoarea de 362 de lei. Totuși, au existat zone unde sprijinul financiar a fost substanțial mai ridicat. Cele mai mari sume medii au fost virate în Sectorul 5 (480 lei) și Sectorul 2 (437 lei) din București, dar și în județele Ilfov (473 lei), Hunedoara (471 lei) și Timiș (435 lei).
La polul opus, din punct de vedere al densității beneficiarilor, foștii agricultori care au nevoie de acest ajutor public sunt concentrați cu precădere în zona Moldovei și în sudul țării. Județul Iași conduce acest clasament cu 2.934 de persoane, urmat îndeaproape de Botoșani (2.365), Olt (2.354) și Suceava (2.144).
Ce este și cum se acordă indemnizația socială?
Conform precizărilor oferite de CNPP, acest mecanism de protecție socială este reglementat prin Legea nr. 196/2009
Regula de bază: Toți pensionarii din sistemul public ale căror venituri cumulate din pensii și alte indemnizații se situează sub pragul de 1.281 de lei primesc automat de la stat suma diferențială necesară pentru a atinge acest plafon minim garantat lunar.