Alertă cu bombă la terminalul de pasageri din Portul Constanța. Apelurile ar fi fost date din Ucraina și Polonia

Publicat 29 iul. 2026, 13:30 Actualizat 29 iul. 2026, 13:52 Sursă Realitatea PLUS

Alertă cu bombă, miercuri dimineață, în Portul Constanța. Prefectul judeţului Constanţa, Adrian Picoiu, a afirmat că alarma cu bombă a fost primită la Autoritatea Navală Română. Apelurile ar fi fost date de pe numere din Ucraina și Polonia, conform ministrului interimar al Apărării.

Distribuie articolul