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Actualitate· 1 min citire
Accident mortal în Harghita: un bărbat a murit după ciocnirea dintre un camion cu lemne și o autoutilitară
Poliție
Publicat29 iul. 2026, 07:17
SursăRealitatea.Net
Un bărbat a murit, iar alte două persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs miercuri dimineață pe DN 13A, în localitatea Băile Homorod, județul Harghita. În accident au fost implicate un camion încărcat cu lemne și o autoutilitară, iar circulația este blocată pe ambele sensuri. A fost soliciat un elicopter SMURD.
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