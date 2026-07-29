Turcia anunţă un acord cu gigantul petrolier BP în Irak

Turcia a anunţat marţi încheierea unui acord cu gigantul petrolier British Petroleum (BP) privind operaţiunile cu hidrocarburi din regiunea Kirkuk (nordul Irakului), potrivit ministrului energiei, transmite AFP.
Anunţul survine în urma unei vizite la Ankara a premierului irakian Ali al-Zaidi, care a fost primit de preşedintele Recep Tayyip Erdogan.
'În baza acordului de transfer de acţiuni semnat astăzi între Turkish Petroleum şi BP, TPAO a achiziţionat o participaţie de 15% în cadrul companiei BP Energy Company of Kirkuk Limited (BPECKL), care îşi desfăşoară activitatea la Kirkuk', a precizat ministrul turc Alparslan Bayraktar pe contul său de X.
'Datorită acestui parteneriat, TPAO îşi va stabili o prezenţă în regiunea Kirkuk, una din principalele zone de producţie de hidrocarburi din Irak', a continuat el.
Compania turcă 'va colabora cu partenerii BPECKL pentru a pune în producţie rezerve potenţiale estimate la 3 miliarde de barili'.
'Acest pas reprezintă un element-cheie al obiectivului nostru de a consolida prezenţa şi eficienţa Turkish Petroleum pe scena internaţională', a adăugat ministrul.
În timpul unei conferinţe de presă comune cu Zaidi, care a preluat funcţia de premier al Irakului în aprilie şi se află în prima sa vizită oficială în Turcia, preşedintele Erdogan a salutat consolidarea cooperării dintre cele două ţări, în special în domeniile apărării, energiei şi luptei împotriva terorismului.
Zaidi a fost însoţit de ministrul său de externe, Fuad Hussein, care s-a întâlnit cu omologul său turc, Hakan Fidan.
Turcia are o graniţă comună de aproximativ 350 km cu Irakul, în special cu regiunea autonomă Kurdistan, unde şi-au găsit refugiu luptătorii kurzi din PKK (Partidul Muncitorilor din Kurdistan, organizaţie interzisă în Turcia).