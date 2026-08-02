Ana Maria Păcuraru demască planul lui Bolojan. O nouă ediție explozivă a emisiunii „Miza Zilei” la Realitatea PLUS

Subiectul crizei energetice va fi dezbătut pe larg în această seară la Miza Zilei. Ilie Bolojan ne pune acum să stingem lumina, după ce, culmea, el s-a lăudat că a aprins lumina. Ana Maria Păcuraru a oferit detalii despre o ediție explozivă a emisiunii la Realitatea PLUS.
„Diseară vă voi spune o poveste pe care mulți dintre voi o trăiți deja pe propria piele. Este povestea unei țări care se pregătește să înghețe iarna asta și a oamenilor care plătesc pentru greșelile altora.
Pe 27 martie, Bolojan a semnat, printr-o simplă ordonanță, moartea mai multor centrale pe cărbune. Cinci luni mai târziu, uitați-vă unde suntem, în plină criză energetică, chiar el își regretă decizia. Și dă vina pe alții, dar nu pe alții ca facturaile la iarnă, cad pe noi.
Și în Valea Jiului, vă rog, gândiți-vă un moment la asta. Sunt oameni care au coborât o viață întreagă în subteran, bolnavi, obosiți, cu zeci de ani de muncă grea în spate. Și acum sunt aruncați în stradă fără niciun plan, pentru că cineva a decis de sus că nu mai au nevoie de ei.
Sindicaliștii spun un lucru dureros, nu este o greșeală, este o alegere. Le-au tăiat și banii ca să nu mai aibă din ce trăi nici centralele. Și în timp ce noi ne stingem singuri luminile, ia uitați în jur ce se întâmplă. Germania, tot Uniunea Europeană, ca și noi, a repornit cărbunele. Peste o treime din energia lor vine de acolo, iar cancelarul german a spus limpede, „nu pun industria și oamenii în pericol pentru niște ținte devenite nerealiste”.
Polonia de asemenea arde cărbune pentru jumătate din energia ei. Italia a amânat închiderile până în 2038. Până și Japonia, până și India și-au relaxat regulile, ca oamenii lor să nu rămână în frig, să nu rămână în întuneric.
Toată lumea își apără oamenii, noi ne grăbim însă să stingem tot ce mai avem. Și dosarele altor patru hidrocentrale, care sunt gândite exact pentru zilele astea, pentru siguranța noastră, stau pur și simplu blocate în avize la minister. Buzoianu spune că respectă legea, opoziția spune că blochează viitorul energetic al țării.
Dar eu vă întreb un singur lucru, cine se gândește cu adevărat la voi, care stați acasă și calculați deja cât veți da pe curent la iarnă? Aflați totul diseară la mieza zilei
Și tot diseară o poveste care ne obligă să ne uităm în oglindă. La Ceuta, sute de oameni au înotat disperați dinspre Maroc spre Spania. O decizie a Curții Supreme a schimbat tehnic felul în care pot fi respinși la graniță pe mare.
Guvernul spaniol spune că traficanții au mințit oamenii, lăsându-i să creadă că odată ajunși într-o siguranță. Dar nu sunt. Sunt toți returnați. Doar procedura durează puțin mai mult. Iar prețul acestei confuzii îl plătesc cei care nici măcar nu ajung. Doar în luna iulie, opt trupuri au fost scoase din mare pe coastele spaniole și mulți dintre ei erau copii.
Dar, iată, de la începutul anului sunt deja 27. Și aici mă întreb sincer, ce se întâmplă cu cei trimiși înapoi acolo de unde au fugit? Pentru că ei nu au fugit de bine. Nu pentru că le era bine acasă. Ce devine un om căruia i se închide singura lui șansă? Ne-am pierdut cu toții omenia pe drum sau pur și simplu am uitat cui vrem să i-o mai arătăm? Acestea sunt subiectele pe care le voi aborda, bineînțeles și multe altele, la mieza zilei. Vă aștept la 20.55”, A spus Ana Maria Păcuraru la Realitatea PLUS.