Anca Alexandrescu, atac la adresa lui Ilie Bolojan și Ludovic Orban: „Ăsta este polul modernizării?”

Publicat 9 nov. 2026, 07:32 Sursă realitatea.net

Jurnalista Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, de la Realitatea PLUS, a lansat duminică seara, 8 noiembrie 2026, o serie de critici la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan, și a fostului premier Ludovic Orban, în contextul discuțiilor despre formarea unui așa-numit „pol al modernizării”. În intervenția sa din debutul emisiunii pe care o moderează, jurnalista a făcut referire și la Nicușor Dan, George Simion, vorbind despre anularea alegerilor din 2024 și protestul anunțat pentru 14 noiembrie.

Distribuie articolul