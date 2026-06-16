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Anca Alexandrescu, declarații dure despre criza politică: „Trebuie pas cu pas să ne luăm țara înapoi” - VIDEO

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”

Scris deStoica Marian
Publicat16 iun. 2026, 13:42
Sursărealitatea.net

Situația politică rămâne tensionată în jurul formării noului guvern, în contextul în care sunt invocate discuții despre intrarea UDMR la guvernare și despre condițiile puse pentru participarea în viitoarea alianță. În acest context, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, susține că trecerea unui guvern este singura variantă prin care actuala formulă de putere ar putea fi schimbată.

Anca Alexandrescu a vorbit despre tensiunile politice legate de formarea unui nou guvern și despre rolul partidelor implicate în negocieri.

Aceasta susține că UDMR ar fi pus o condiție greu de acceptat pentru intrarea la guvernare, cerând Ministerul Agriculturii, nu Ministerul Mediului sau Ministerul Dezvoltării. Moderatoarea afirmă că este nevoie ca un guvern să treacă, indiferent de formula finală, pentru ca Ilie Bolojan și USR să plece de la putere.

Anca Alexandrescu comentează tensiunile de pe scena politică

„Că e Veștea, că este altcineva, este singura variantă ca Ilie Bolojan și useriștii să plece de la putere. Chiar dacă nu mai este un guvern întreg, după cum vedeți, ei nu respectă nici Constituția, nici legile, nici măcar regulile de bun simț. În continuare se comportă ca și cum ar fi stăpânii asupra României și asupra românilor. Singura variantă este să treacă un guvern, apoi să fie schimbat și președintele Senatului (...)”, a declarat Anca Alexandrescu.

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