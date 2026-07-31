Noua lege de funcționare a ANI, respinsă de senatori

Senatorii au respins, joi, proiectul de modificare a legislației privind Agenția Națională de Integritate, considerat jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență și asociat unei tranșe de aproximativ 770 de milioane de euro.
Proiectul a primit 52 de voturi „pentru” și 28 de abțineri, în timp ce 29 de senatori nu au participat la vot. Pentru adoptare era necesară întrunirea majorității prevăzute de regulament.
Respingerea a fost precedată de o dispută politică generată un amendament adoptat în Comisia juridică. Acesta prevedea încetarea mandatului, în termen de 30 de zile, pentru persoanele aflate în incompatibilitate sau conflict de interese, inclusiv în situații constatate înainte de intrarea în vigoare a noii legi.
PNL a anunțat că nu va participa la vot, susținând că forma ajunsă în plen conținea prevederi neconstituționale. USR a avut o poziție similară și a anunțat că proiectul va fi redepus împreună cu liberalii, fără amendamentul contestat.
Senatorul USR Gheorghe Șipoș a declarat că o nouă variantă a legii ar urma să fie discutată în sesiunea extraordinară programată săptămâna viitoare. Potrivit acestuia, eliminarea amendamentului ar permite adoptarea unei forme compatibile cu prevederile constituționale și cu cerințele din PNRR.
Disputa a fost legată și de situația președintelui USR, Dominic Fritz, după ce Înalta Curte a confirmat definitiv un raport ANI privind un conflict de interese în cazul său. Edilul a susținut că amendamentul îl vizează direct și că introducerea unei sancțiuni noi pentru o faptă analizată în baza unei legislații anterioare ar încălca principiul care nu permite retroactivitatea unei legi.
Premierul interimar a criticat amendamentul și a declarat că jaloanele din PNRR trebuie îndeplinite fără adoptarea unor prevederi care ar putea încălca Constituția. Ilie Bolojan a respins acuzațiile potrivit cărora opoziția față de amendament ar avea ca scop protejarea liderului USR.
În schimb, PSD a susținut că respingerea proiectului pune în pericol accesarea fondurilor europene și a acuzat conducerea Guvernului că subordonează interesul financiar al României unor considerente politice. Senatorul social-democrat Daniel Zamfir a afirmat că premierul interimar trebuie să explice riscul pierderii celor aproximativ 770 de milioane de euro.
AUR a sprijinit amendamentul, argumentând că persoanele declarate incompatibile ar trebui să își piardă mandatul.
Proiectul urmează să fie depus într-o formă modificată și ar putea reveni în dezbaterea Parlamentului în cadrul noii sesiuni extraordinare.