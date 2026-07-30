Veronica Grosu (deputat AUR): „Atacul cibernetic asupra Registrului Proprietăților transmite un semnal de neîncredere investitorilor”

Deputatul AUR Veronica Grosu trage un semnal de alarmă privind vulnerabilitatea sistemelor informatice ale statului, care transmite un semnal de neîncredere investitorilor străini în urma atacului cibernetic asupra infrastructurii ANCPI. În acest context, Veronica Grosu solicită Guvernului Bolojan măsuri urgente pentru protecția datelor personale și stabilirea unui calendar clar pentru reluarea graduală a aplicației e-Terra.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Veronica Grosu