Kelemen Hunor: Legea salarizării nu poate fi adoptată acum

Scris de Daniel Onescu Publicat: 29 iul. 2026, 17:12

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, că forma actuală a legii salarizării nu poate fi susținută de partidul său. El a invocat probleme legate de sistemul de educație și lipsa unei surse clare de finanțare pentru majorările salariale propuse.

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