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Economie· 1 min citire
Adio încălzire „ca pe vremea bunicii”. Statul pregătește programe de sprijin pentru modernizarea sobelor pe lemne
FOTO: Arhivă
Un proiect de lege aflat în dezbaterea Parlamentului prevede lansarea unor programe de sprijin prin care proprietarii de locuințe încălzite cu sobe pe lemne sau alte sisteme individuale pe combustibili solizi ar putea primi finanțare pentru înlocuirea instalațiilor vechi cu soluții moderne, mai eficiente și mai puțin poluante. Tranziția este voluntară și etapizată: nimeni nu va fi obligat să renunțe la sobele existente.
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