Apel de urgență către prosumatori după oprirea reactoarelor de la Cernavodă: România are nevoie de energie

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE) le cere prosumatorilor care dețin sisteme de stocare să injecteze voluntar energie în rețeaua națională în intervalul 20:00–23:00, pentru a sprijini Sistemul Energetic Național, afectat de oprirea ambelor reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă.
Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE) a lansat joi un apel către prosumatorii care dispun de baterii de stocare, solicitându-le să contribuie voluntar la echilibrarea Sistemului Energetic Național (SEN) în intervalul critic de consum dintre orele 20:00 și 23:00.
Potrivit asociației, în această perioadă România se confruntă cu un deficit important de producție de energie electrică, după oprirea simultană a celor două reactoare ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.
APCE îi încurajează pe prosumatorii care au capacitatea tehnică de a injecta energie din baterii în rețea să facă acest lucru, cu condiția ca alimentarea propriilor locuințe să nu fie afectată.
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„În ultimii ani, prosumatorii au demonstrat că reprezintă un element esențial al sistemului energetic românesc. Într-un moment în care fiecare kilowatt disponibil contează, energia stocată în bateriile prosumatorilor poate contribui la reducerea presiunii asupra sistemului și la diminuarea necesarului de importuri de energie”, a declarat președintele APCE, Dan Pîrșan.
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Reprezentanții asociației subliniază că apelul nu are caracter obligatoriu, ci reprezintă un gest de solidaritate energetică adresat exclusiv celor care au posibilitatea tehnică și economică de a participa.
„În această seară, România are nevoie de energia noastră. Nu pentru furnizori, nu pentru politicieni, ci pentru stabilitatea Sistemului Energetic Național din care facem cu toții parte”, a transmis Dan Pîrșan.
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Situația din sistemul energetic este determinată de indisponibilitatea ambelor unități ale Centralei Nucleare Cernavodă. Nuclearelectrica a anunțat că Unitatea 2 urmează să fie oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național, în funcție de evoluția nivelului Dunării, măsura având un caracter preventiv pentru protejarea securității nucleare și a instalațiilor.
Totodată, Unitatea 1 a centralei se află deja în stare sigură, fiind oprită începând de marți.
În acest context, aportul prosumatorilor cu sisteme de stocare ar putea contribui la reducerea presiunii asupra rețelei electrice în orele de consum maxim și la limitarea necesarului de importuri de energie.