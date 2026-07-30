Economie· 1 min citire

România nu își mai poate permite creșterea deficitului bugetar

Deficit bugetar

Deficit bugetar

Scris deStoica Marian
Publicat30 iul. 2026, 08:34
SursăRealitatea Financiara

România nu își poate permite adoptarea unor inițiative legislative cu impact bugetar suplimentar în sesiunea extraordinară a Parlamentului, avertizează ministrul interimar de Finanțe, Alexandru Nazare.

Acesta le cere parlamentarilor să analizeze cu responsabilitate orice măsură care implică noi cheltuieli și să identifice sursele de finanțare.

Într-o postare pe Facebook, Nazare atrage atenția că țara se află în continuare sub evaluarea agențiilor de rating, iar deciziile fără acoperire bugetară pot afecta consolidarea fiscală, costurile de împrumut și stabilitatea economică.

Agenția Fitch urmează să publice evaluarea cu privire la România mâine, 31 iulie, Moody's pe 7 august, iar Standard & Poor's pe 2 octombrie, a mai spus Alexandru Nazare.

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